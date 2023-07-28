Женщину с 2-летним ребенком сбил на скорости пьяный рязанец

Пьяный водитель сбил в Рязани женщину с ребенком 27 июля.

Днем 27 июля на улице Поселковой в Строителе иномарка сбила женщину и двухлетнего ребенка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, пьяный 37-летний рязанец за рулем автомобиля Mazda 6 врезался на скорости в опору теплосети. От удара машину отбросило прямо на женщину с 2-летним ребенком.

Пьяный водитель сбил в Строителе женщину с ребенком 27 июля.

В результате дорожного происшествия 29-летняя рязанка и ребенок, двигавшийся на велосипеде, получили травмы.

В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства случившегося.

А днем 26 июля на Московском шоссе под колеса автомобиля попали сразу двое несовершеннолетних. Их на скорости прямо на пешеходном переходе сбила Mitsubishi (читать подробнее).