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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:37

Двух подростков сбила Mitsubishi на скорости на Московском шоссе

Несовершеннолетние рязанцы получили травмы, попав под колеса иномарки на пешеходном переходе
Источник:kp.ru
На Московском шоссе в Рязани 55-летний водитель Mitsubishi сбил двух подростков.

На Московском шоссе в Рязани 55-летний водитель Mitsubishi сбил двух подростков.

Днем 26 июля на Московском шоссе под колеса автомобиля попали сразу двое несовершеннолетних, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 55-летний рязанец за рулем Mitsubishi на скорости сбил парней – 16 и 17 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.

А днем 25 июля на улице Новикова-Прибоя под колеса японского кроссовера попал восьмилетний ребенок на самокате (читать подробнее).