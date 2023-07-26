Toyota RAV4 сбила на скорости 8-летнего ребенка на самокате в Рязани 25 июля.

Днем 25 июля на улице Новикова-Прибоя под колеса кроссовера попал восьмилетний ребенок на самокате, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 47-летняя рязанка за рулем автомобиля Toyota RAV4 на скорости сбила 8-летнего ребенка, передвигавшегося на самокате.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травмы.

Вечером 6 июля в Скопине произошло похожее ДТП. Там 24-летняя местная жительница за рулем «Лады» сбила семилетнего ребенка на велосипеде (читать подробнее).