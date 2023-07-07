Семилетнего ребенка на велосипеде сбила в Скопине «Лада Гранта»

7-летнего ребенка на велосипеде сбила в Скопине «Лада Гранта».

Вечером 6 июля на улице Ленина в Скопине произошло ДТП с участием ребенка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости сбила семилетнего ребенка, который пересекал дорогу на велосипеде.

В результате дорожного происшествия мальчика с травмами госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы.

Кроме того, вечером 6 июля 15-летний подросток на электросамокате на скорости сбил 25-летнюю женщину в ЦКПиО (читать подробнее).