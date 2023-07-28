СИЗО-1 в Рязани попало под проверку прокуратуры

Руководству рязанского УФСИН внесли представление за нарушения в СИЗО-1.

Прокуратура проверила СИЗО-1 в Рязани. В первую очередь под внимание надзорного органа попали условия и качество приготовления пищи, а также оснащенность медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокуроры выяснили, насколько следственный изолятор обеспечен лекарствами, укомплектован медперсоналом, и какие условия оказания медицинской помощи взятым под стражу под стражу лицам.

Как отметили в ведомстве, проверка выявила несколько нарушений. В адрес руководства УФСИН России по Рязанской области внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Какие именно нарушения выявили в СИЗО, прокуратура не сообщила.

18 июля стало известно, что бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков не очень доволен качеством еды в следственном изоляторе, но есть ее не отказывается (читать подробнее).