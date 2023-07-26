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НовостиОбщество26 июля 2023 9:16

Серу в воздухе после пожара на станции в Сасове не обнаружили

Сасовские власти разрешили эвакуированным жителям возвращаться домой
Источник:kp.ru
В Сасове не нашли серы в воздухе после возгорания вагонов на станции.

В Сасове не нашли серы в воздухе после возгорания вагонов на станции.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сасове не обнаружили содержание серы в воздухе после ликвидации пожара на железнодорожной станции. Об этом сообщает городская администрация, которая указала, что пробы воздуха брала лаборатория управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

«Эвакуированные жители возвращаются домой, а сотрудники железнодорожных предприятий – на работу», - говорится в сообщении.

Рано утром 26 июля на железнодорожной станции в Сасове загорелись вагоны с серой. Пожар оперативно ликвидировали, но из ближайших домов эвакуировали 119 человек (подробнее о ЧП).