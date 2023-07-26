Глава СК России Бастрыкин затребовал доклад об умершей из-за игр с асфиксией девочке из Рязани

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об умершей из-за игр с асфиксией девочке из Рязани. Речь о так называемом «собачьем кайфе» - удушении с целью вызвать кратковременный обморок и состояние эйфории. На это опасное «развлечение», по словам мамы, ее дочь подсадили подруги.

Следователи возбуждали уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства, но вскоре закрыли его, назвав происшествие «неосторожностью».

«По мнению женщины, виновные в смерти девочки лица, в том числе сотрудники образовательного учреждения и органов системы профилактики, могут избежать ответственности», - формулирует суть обращения матери к руководству СК информационный центр ведомства.

Владимир Никешкин, руководитель СУ СКР по Рязанской области, должен будет представить Бастрыкину подробный доклад о результатах расследования уголовного дела и собранных доказательствах.