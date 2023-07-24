От «собачьего кайфа» погибла в Рязани 13-летняя школьница

Рязанская девочка погибла, играя в асфиксию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязани погибла 13-летняя школьница после игр с асфиксией, так называемого «собачьего кайфа». Об этом сообщает ya62 со ссылкой на маму девочки. Произошло это еще в апреле 2021 года, но только спустя два года женщина решилась рассказать правду.

По словам мамы, ее ребенка подсадили на игры с удушением в школе №68 (улица Новоселов, 30б) две девочки.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), но вскоре закрыли, назвав происшествие «неосторожностью». Никакого наказания не понесло и руководство школы, в туалетах которой дети регулярно практиковали «собачий кайф».

В настоящее время у мамы погибшей девочки претензии и к следственному комитету, и к прокуратуре. Первый - не в должной мере провел проверку, а потом и расследование, а надзорный орган якобы прямо просил маму не жаловаться на директора школы №68 – «хорошего человека».