Завершились поиски 33-летнего рязанца Дмитрия Смирнова

Дмитрий Смирнов с 22 июля не выходил на связь с родственниками.

В Рязани завершились поиски 33-летнего Дмитрия Смирнова. Все поисковые мероприятия волонтеры отряда «ЛизаAlert Рязань» свернули

Мужчина перестал выходить на связь с 22 июля, о его местонахождении ничего не было известно. Ориентировку активисты-поисковики опубликовали 25 июля в 22:00, но уже утром следующего дня объявили, что Дмитрия Смирнова нашли живым.

Где мужчина находился несколько дней, не сообщается.

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