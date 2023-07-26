«Дима, родной наш, найдись!» Бесследно исчез 33-летний рязанец

В Рязани пропал 33-летний Дмитрий Смирнов.

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 33-летнего Дмитрия Смирнова. Ориентировку распространяет поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина перестал выходить на связь с 22 июля, о его местонахождении ничего неизвестно.

«Дима, родной наш, найдись», - написала в комментариях одна из родственниц пропавшего мужчины.

Приметы Дмитрия Смирнова: рост 168 см, телосложение - худощавое, черные волосы.

Был одет на момент исчезновения: серая футболка с надписью, джинсовые шорты оливкового цвета, белые кроссовки с сине-красными вставками.

Если вы владеете информацией о местонахождении Дмитрия Смирнова, звоните по телефону 112.