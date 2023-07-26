Мощные хлопки раздались в небе над Рязанью в Московском районе

Жителей Рязани напугали многочисленные хлопки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Поздно вечером 25 июля рязанцев вновь всполошили громкие хлопки в небе. Тревожные сообщения поступают в различных сообществах в социальных сетях.

«В Московском районе Рязани что-то самолеты разлетались… В 21:45 после очень громкого хлопка слышны были еще многочисленные хлопки, как при салюте», - говорится в одном из сообщений.

Официальной информации от экстренных служб региона не поступало, но по аналогии с предыдущими случаями можно предположить, что источником мощных хлопков стал полет самолетов. Днем 12 июля в небе над Клепиковским районом Рязанской области прогремел взрыв, а 29 мая громкий хлопок перепугал жителей Рязани. Как потом выяснилось, звук взрыва породил сверхзвуковой самолет. А 22 июня причинами мощных хлопков стали плановые тренировочные полеты с использованием свето-шумовых сигнальных ракет.