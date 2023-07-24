РСУ №1, получившее множество подрядов на капремонт рязанских домов, закрылось

РСУ №1, получившее множество подрядов на капремонт рязанских домов, прекратило финансово-хозяйственную деятельность.

МП «РСУ №1» прекратило финансово-хозяйственную деятельность. Об этом Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области заявил в комментариях на странице губернатора Павла Малкова.

Вопрос касался некачественно проведенного капремонта дома в селе Александрово. Работы на фасаде как раз выполняло РСУ №1.

«На сегодняшний день, подрядная организация прекратила свою финансово-хозяйственную деятельность. Фонд рассматривает вопрос о привлечении третьих лиц для устранения недостатков (дефектов)», - ответил представитель ФКР.

Региональный оператор обещает, что недостатки устранят в 2024 или 2025 году.

Напомним, РСУ №1 некоторые время назад было основным подрядчиком ФКР. Например, за 2018 год оно получило 80% всех подрядов, при этом допустила более 500 нарушений и сорвала сроки по 110 объектам. Тем не менее, организация не только не была признана недобросовестным поставщиком, но и продолжила работать по сотням контрактов. К июлю 2020 года их набралось более 2000 за время действия программы.

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