Работу Фонда капремонта в 2022 году рязанский вице-губернатор признал провальной

Фонд капремонта Рязанской области провалил работу в 2022 году и "со скрипом" проводит 2023-й. И это официальная оценка кабмина. Фото: fondkr62.ru

30 июня во время публичного доклада вице-губернатор Артем Бранов раскритиковал работу Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Особенно большие претензии к исполнению программы возникли в 2022 году.

«Фонд капитального ремонта в прошлом году программу просто провалил. Несколько домов в городе Рязани остались с раскрытыми крышами. Многие работы выполнены некачественно», - сказал Бранов.

По словам вице-губернатора, проблемы приходится решать «в ручном режиме»

«Многие уже решили, наказали и уволили ответственных лиц. Но такой подход к делу просто недопустим. В отношении некоторых подрядчиков инициировали возбуждение уголовных дел. Надо думать, когда берешь на себя такую большую ответственность», - заявил второй человек в исполнительной власти региона.

По словам Бранова, в 2023 году исполнение программы капремонта многоквартирных домов тоже идет «со скрипом».

«Мы работаем с той программой, которую отчасти получили в наследство. Работа фонда находится под постоянным личным контролем, контролем со стороны прокуратуры и жилинспекции», - произнес управленец.

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