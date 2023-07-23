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НовостиОбщество23 июля 2023 10:41

Рязанские экоактивисты предложили новый способ борьбы с непарным шелкопрядом

Свои идеи они озвучили в региональном министерстве природопользования
Александр ОЗЕРКОВСКИЙ
Некоторые лесные участки шелкопряд умудрился объесть подчистую.

Некоторые лесные участки шелкопряд умудрился объесть подчистую.

Проблема нашествия непарного шелкопряда до сих волнует неравнодушных рязанцев. Есть понимание того, что если не предпринять оперативных мер, то в следующим году будет еще хуже.

В конце минувшей рабочей недели группа экоактивистов пришла на личный прием к первому заместителю министра природопользования Рязанской области Александру Акимову.

- Мы предложили реализовать опыт новосибирских ученых, говорят, что нужно использовать не химию или биологические препараты, а японскую мушку, которая паразитирует именно на гусеницах этого вредителя. Тем самым уничтожая его, и не нанося вред другим видам насекомых, - говорит экоактивистка из Спас-Клепиков Наталья Старикова

- Если не предпринять срочных мер сейчас, то в следующем году мы просто останемся без леса, сетует рязанская экоактивистка Наталья Якунина. - Уже сейчас деревья сильно ослаблены, и еще одного объедания они просто могут и не вынести.

Предложения рязанцев-экоактивистов были взяты на заметку в профильном министерстве.