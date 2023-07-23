Рязанские экоактивисты предложили новый способ борьбы с непарным шелкопрядом

Некоторые лесные участки шелкопряд умудрился объесть подчистую.

Проблема нашествия непарного шелкопряда до сих волнует неравнодушных рязанцев. Есть понимание того, что если не предпринять оперативных мер, то в следующим году будет еще хуже.

В конце минувшей рабочей недели группа экоактивистов пришла на личный прием к первому заместителю министра природопользования Рязанской области Александру Акимову.

- Мы предложили реализовать опыт новосибирских ученых, говорят, что нужно использовать не химию или биологические препараты, а японскую мушку, которая паразитирует именно на гусеницах этого вредителя. Тем самым уничтожая его, и не нанося вред другим видам насекомых, - говорит экоактивистка из Спас-Клепиков Наталья Старикова

- Если не предпринять срочных мер сейчас, то в следующем году мы просто останемся без леса, сетует рязанская экоактивистка Наталья Якунина. - Уже сейчас деревья сильно ослаблены, и еще одного объедания они просто могут и не вынести.

Предложения рязанцев-экоактивистов были взяты на заметку в профильном министерстве.