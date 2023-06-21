Нашествие гусениц оставило многострадальные рязанские леса без листвы

Так леса Мещеры выглядят в июне.
Не успели рязанские леса прийти в себя после природных пожаров прошлого года, как обрушилась на них новая напасть - нашествие непарного шелкопряда. Мещера сегодня местами представляет унылое зрелище. Тысячи, десятки тысяч деревьев стоят совершенно голыми, будто на дворе ранняя весна или поздняя осень.
По словам специалистов, непарный шелкопряд - обычный обитатель наших лесов, но раз в несколько десятилетий у него случаются вспышки роста численности, которые длятся несколько лет.
Началось все в 2021 году на территории Солотчинского лесничества. В следующем году колония этого насекомого двинулась на сервер, захватив часть Криушинского и Клепиковского лесничеств. Тогда забили тревогу. Леса обработали специальными препаратами. Ситуация улучшилась, но, как оказалось, только временно. К августу прошлого года стало понятно, что шелкопряд еще не сказал последнего слова.
- В районе Болони на стволах деревьев кругом - кладки яиц шелкопряда. Их надо уничтожать, но никто не хочет принимать мер! - сокрушалась уроженка тех мест Татьяна Картышкова.
Мы передали эту информацию в Клепиковское лесничество, но там развели руками: денег на борьбу с вредителями нет.
Зима выдалась неморозная и довольно снежная. Кладки шелкопряда спокойно пережили холодное время года. Ранняя весна способствовала раннему пробуждению вредителей. И началось… Атаке подверглись сначала леса, а затем непарный шелкопряд переместился в населенные пункты.
- Сначала гусеницы объели дубы и липы, потом переключились на яблони. В лесах насекомые уже принялись за сосны и ели. Пейзажи сейчас напоминают осенние. Биофунгициды (лепидоцид, битоксибациллин и т. д.) малоэффективны в борьбе с таким количеством гусениц, - констатирует жительница села Подгорье Клепиковского района Светлана Шаклеина.
Сильно пострадали Криушинское, Клепиковское, Тумское лесничество. Отмечен шелкопряд и восточнее - в Бельковском лесничестве Касимовского района. Также пострадали деревья в лесах Спасского, Рязанского и Шиловского районов, переместился вредитель также в Московскую и Владимирскую области. Катастрофа из внутрирайонной превратилась в межобластную.
Маленькие гусеницы превратили июньские леса в мартовские.
- К сожалению, время для борьбы с гусеницами почти упущено. Эффективное средство для борьбы с непарным шелкопрядом - лепидоцид - препарат кишечного действия. Попадая на листву, которую потом ест шелкопряд, он вызывает у насекомых болезнь, в результате чего вредитель погибает. Есть еще один биопрепарат - Битоксибациллин, который также, попадая в организм насекомых, вызывает кишечный токсикоз. Кстати, в ближайшее время у шелкопряда начнется стадия окукливания, и уничтожить его популяцию значительно будет нереально, - считает руководитель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная.
- А что любит непарный шелкопряд и что не любит? - интересуется мы.
- В первую очередь, деревья с молодой и сочной листвой - яблоня, липа, дуб, береза, тополь. Не любит он грушу и американский клен. Но не любит лишь до поры до времени. Когда заканчиваются «вкусные» деревья, он принимается и за «невкусные» корма, переключается на сосновые иголки и траву.
В общем, теоретически он может оставить после себя голую землю.
А что же скажут лесники? Ведь они, кажется, первые, кто должны бить в колокола по поводу нашествия вредителей.
- Лиственные породы деревьев имеют «спящие» почки, которые распустятся после того, как погибнут основные. Так что скоро березы вновь распустят листья, но, конечно, в меньшем количестве, чем сейчас. Да, из-за нашествия вредителей деревья синтезируют меньше необходимых веществ, но один год - это не страшно. Вот если шелкопряд будет поедать листья три года подряд, тогда часть деревьев может погибнуть, - считает начальник Тумского лесничества Владимир Артамонов. - По опыту прошлого года могу сказать, что препарат, применявшийся ранее против непарного шелкопряда, показал свою низкую эффективность: гусеницы опадали, но через несколько дней вновь возвращались на листву. Лепидоцид - препарат эффективный, но дорогой. Но именно он может нам помочь, если в следующем году вовремя им обработать деревья. Однако, есть у шелкопряда и… плюс. Объедая молодые березки, он тем самым дает лучше пробиться солнечному свету к молодым соснам, тем самым невольно стимулируя их развитие.
Надеемся, что к следующему году все-таки лепидоцид закупят и обработают им леса. А представители эковолонтерских движений проведут в конце лета - начале осени акции по сбору и уничтожению кладок непарного шелкопряда.
Александр ОЗЕРКОВСКИЙ.