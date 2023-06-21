Нашествие гусениц оставило многострадальные рязанские леса без листвы

Так леса Мещеры выглядят в июне.

Не успели рязанские леса прийти в себя после природных пожаров прошлого года, как обрушилась на них новая напасть - нашествие непарного шелкопряда. Мещера сегодня местами представляет унылое зрелище. Тысячи, десятки тысяч деревьев стоят совершенно голыми, будто на дворе ранняя весна или поздняя осень.

Начало нашествия

По словам специалистов, непарный шелкопряд - обычный обитатель наших лесов, но раз в несколько десятилетий у него случаются вспышки роста численности, которые длятся несколько лет.

Началось все в 2021 году на территории Солотчинского лесничества. В следующем году колония этого насекомого двинулась на сервер, захватив часть Криушинского и Клепиковского лесничеств. Тогда забили тревогу. Леса обработали специальными препаратами. Ситуация улучшилась, но, как оказалось, только временно. К августу прошлого года стало понятно, что шелкопряд еще не сказал последнего слова.

- В районе Болони на стволах деревьев кругом - кладки яиц шелкопряда. Их надо уничтожать, но никто не хочет принимать мер! - сокрушалась уроженка тех мест Татьяна Картышкова.

Мы передали эту информацию в Клепиковское лесничество, но там развели руками: денег на борьбу с вредителями нет.

Из небольшого шторма получилась буря

Зима выдалась неморозная и довольно снежная. Кладки шелкопряда спокойно пережили холодное время года. Ранняя весна способствовала раннему пробуждению вредителей. И началось… Атаке подверглись сначала леса, а затем непарный шелкопряд переместился в населенные пункты.

- Сначала гусеницы объели дубы и липы, потом переключились на яблони. В лесах насекомые уже принялись за сосны и ели. Пейзажи сейчас напоминают осенние. Биофунгициды (лепидоцид, битоксибациллин и т. д.) малоэффективны в борьбе с таким количеством гусениц, - констатирует жительница села Подгорье Клепиковского района Светлана Шаклеина.

Сильно пострадали Криушинское, Клепиковское, Тумское лесничество. Отмечен шелкопряд и восточнее - в Бельковском лесничестве Касимовского района. Также пострадали деревья в лесах Спасского, Рязанского и Шиловского районов, переместился вредитель также в Московскую и Владимирскую области. Катастрофа из внутрирайонной превратилась в межобластную.

Маленькие гусеницы превратили июньские леса в мартовские.

- К сожалению, время для борьбы с гусеницами почти упущено. Эффективное средство для борьбы с непарным шелкопрядом - лепидоцид - препарат кишечного действия. Попадая на листву, которую потом ест шелкопряд, он вызывает у насекомых болезнь, в результате чего вредитель погибает. Есть еще один биопрепарат - Битоксибациллин, который также, попадая в организм насекомых, вызывает кишечный токсикоз. Кстати, в ближайшее время у шелкопряда начнется стадия окукливания, и уничтожить его популяцию значительно будет нереально, - считает руководитель регионального отделения Российского экологического общества Виолетта Черная.

- А что любит непарный шелкопряд и что не любит? - интересуется мы.

- В первую очередь, деревья с молодой и сочной листвой - яблоня, липа, дуб, береза, тополь. Не любит он грушу и американский клен. Но не любит лишь до поры до времени. Когда заканчиваются «вкусные» деревья, он принимается и за «невкусные» корма, переключается на сосновые иголки и траву.

В общем, теоретически он может оставить после себя голую землю.

От шелкопряда может быть и… польза

А что же скажут лесники? Ведь они, кажется, первые, кто должны бить в колокола по поводу нашествия вредителей.

- Лиственные породы деревьев имеют «спящие» почки, которые распустятся после того, как погибнут основные. Так что скоро березы вновь распустят листья, но, конечно, в меньшем количестве, чем сейчас. Да, из-за нашествия вредителей деревья синтезируют меньше необходимых веществ, но один год - это не страшно. Вот если шелкопряд будет поедать листья три года подряд, тогда часть деревьев может погибнуть, - считает начальник Тумского лесничества Владимир Артамонов. - По опыту прошлого года могу сказать, что препарат, применявшийся ранее против непарного шелкопряда, показал свою низкую эффективность: гусеницы опадали, но через несколько дней вновь возвращались на листву. Лепидоцид - препарат эффективный, но дорогой. Но именно он может нам помочь, если в следующем году вовремя им обработать деревья. Однако, есть у шелкопряда и… плюс. Объедая молодые березки, он тем самым дает лучше пробиться солнечному свету к молодым соснам, тем самым невольно стимулируя их развитие.

Надеемся, что к следующему году все-таки лепидоцид закупят и обработают им леса. А представители эковолонтерских движений проведут в конце лета - начале осени акции по сбору и уничтожению кладок непарного шелкопряда.

Александр ОЗЕРКОВСКИЙ.