Ущерб от нашествия непарного шелкопряда под Рязанью оценили в Центре защиты леса

«Апрельские пейзажи» в июне 2023 года в Мещере после нашествия непарного шелкопряда.

Центр защиты леса оценил степень объедания древостоев непарным шелкопрядом в Рязанской области.

Как отметили специалисты, гусеница предпочитает питаться листвой дубов, берез, осин, различных видов ив. Но когда кормов не хватает, он переходит на траву и хвойные породы деревьев. В 2023 году пик численности непарного шелкопряда зафиксировали в Мещере.

«Полностью объедены лиственные древостои в окрестностях Спас-Клепиков, Тумы и Шехмино. Кроме того, серьезно пострадали популярные места отдыха в Солотче», - сообщил Центр защиты леса.

По данным специалистов, гусеницы в настоящее время заканчивают питаться и начинают окукливаться. Перспективы дальнейшего развития ситуации ученые оценят только осенью, после откладки яиц бабочками.

Между тем специалисты уверены, что уже скоро листва снова распустится, а вот для хвойных растений потеря ассимиляционного аппарата намного опаснее.

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