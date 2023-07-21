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НовостиОбщество21 июля 2023 7:21

Второй этап замены светильников в Рязани обойдется казне в 200 млн рублей

Завершить все работы чиновники планируют до 30 ноября 2023 года
Источник:kp.ru
В Рязани выделено 200 млн рублей на второй этап замены уличных светильников.

В Рязани выделено 200 млн рублей на второй этап замены уличных светильников.

До 30 ноября 2023 года в Рязани планируют провести второй этап замены светильников на улицах города. Депутатов гордумы в этом проинформировал и.о. начальника управления благоустройства Рязани Дмитрий Наумов. На эти работы, по словам чиновники, выделили 200 млн рублей.

После первого этапа многие светильники перестали работать, и этот вопрос 11 июля поднял губернатор Павел Малков, а замглавы администрации Михаил Ромодин пояснил, что новые светильники не работают, потому что перегорают. Кроме того, есть случаи коротких замыканий (читать подробнее).