Второй этап замены светильников в Рязани обойдется казне в 200 млн рублей

В Рязани выделено 200 млн рублей на второй этап замены уличных светильников.

До 30 ноября 2023 года в Рязани планируют провести второй этап замены светильников на улицах города. Депутатов гордумы в этом проинформировал и.о. начальника управления благоустройства Рязани Дмитрий Наумов. На эти работы, по словам чиновники, выделили 200 млн рублей.

После первого этапа многие светильники перестали работать, и этот вопрос 11 июля поднял губернатор Павел Малков, а замглавы администрации Михаил Ромодин пояснил, что новые светильники не работают, потому что перегорают. Кроме того, есть случаи коротких замыканий (читать подробнее).