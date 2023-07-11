Перегорают и замыкают. Рязанцам объяснили, почему в центре города не горят новые светильники

Жителям Рязани объяснили, почему не горят новые светильники в центре города. Фото: администрация Рязани.

Плохое освещение центральных улиц Рязани чиновники мэрии объяснили перегоревшими светильниками и коротким замыканием. Этот вопрос на совещании в правительстве поднял губернатор Павел Малков, зачитав одну из жалоб жительницы города:

«Что с новым освещением происходит? Много новых светильников не горят... Улица Ленина, Есенина, Первомайский проспект и другие». Глава региона попросил прокомментировать ситуацию с освещением замглавы администрации Рязани Михаила Ромодина.

- 14 тысяч светильников заменили в прошлом году в рамках муниципального контракта. Те светильники, которые перегорают и выходят из строя, меняет подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, имеются случаи коротких замыканий, но тут речь идет о кабеле. В текущем году мы ждем доведения лимитов от министерства ТЭК и ЖКХ, мы заменим голый кабель на СИП (самонесущий изолированный провод – Ред.) протяженностью 320 км, а также заменим еще 4 тысячи светильников. Но пока подрядчик будет точечно менять светильники в рамках гарантий, - отчитался чиновник.