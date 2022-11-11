«Заметно светлее». Елена Сорокина оценила новые светильники на улицах Рязани

В центре Рязани новые фонари светят достаточно ярко. Фото: vk.com/glavarzn.

План 2022 года по замене светильников на улицах Рязани выполнен на 90%, об этом заявила глава администрации Елена Сорокина. В 2023 году энергетики вкрутят еще 4000 ламп. Остальные – на участках улиц Шевченко, Горького, Новоселов, Новаторов и Восточной окружной дороге – новые и в замене не нуждаются.

В четверг, 10 ноября, градоначальница вместе с подрядчиком проехала по тем улицам, где уже провели работы. Сорокина отметила, что на улицах Яхонтова, Полевой и Чапаева в центре Рязани фонари светят достаточно ярко. При этом, на пешеходных переходах установили светильники гораздо мощнее, для безопасности людей. Не вызвали критику и лампы на улице Космонавтов в Приокском.

- Там, где новые фонари, стало заметно светлее, - подвела итог осмотра Сорокина.

Также глава администрации затронула проблему устаревших проводов, из-за которых не горят даже новые лампы. Для устранения аварий сформировали две дополнительные бригады электриков, но, по словам градоначальницы, эта проблема системная. Чтобы ее решить, нужно менять алюминиевые провода на изолированный кабель. В 2023 году в Рязани заменят 320 км провода. Тогда, заверила Сорокина, количество аварий заметно сократится.