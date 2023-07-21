СК рассказал о деле в отношении зоозащитника, подозреваемого в реабилитации нацизма

Зоозащитника из Рязани подозревают в реабилитации нацизма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении 35-летнего зоозащитника из Рязани, оскорбившего память убитого под Киевом российского военного. Его обвиняют в реабилитации нацизма.

По данным Железнодорожного МСО, мужчина находился дома, когда решил разместить в интернете к одной из публикаций комментарий, оскорбляющий память погибшего защитника Отечества. Речь идет о бойце, который погиб в Киевской области во время СВО. Посмертно его наградили орденом Мужества.

Следователи считают, что после размещения негативного комментария он стал доступен для просмотра неограниченному кругу пользователей. В этом, по мнению СК, и есть признаки уголовного преступления по статье «Реабилитация нацизма».

В настоящее время СК продолжает собирать доказательства по делу.