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НовостиПроисшествия21 июля 2023 6:26

СК рассказал о деле в отношении зоозащитника, подозреваемого в реабилитации нацизма

Мужчина оскорбил память убитого под Киевом российского военного
Источник:kp.ru
Зоозащитника из Рязани подозревают в реабилитации нацизма.

Зоозащитника из Рязани подозревают в реабилитации нацизма.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении 35-летнего зоозащитника из Рязани, оскорбившего память убитого под Киевом российского военного. Его обвиняют в реабилитации нацизма.

По данным Железнодорожного МСО, мужчина находился дома, когда решил разместить в интернете к одной из публикаций комментарий, оскорбляющий память погибшего защитника Отечества. Речь идет о бойце, который погиб в Киевской области во время СВО. Посмертно его наградили орденом Мужества.

Следователи считают, что после размещения негативного комментария он стал доступен для просмотра неограниченному кругу пользователей. В этом, по мнению СК, и есть признаки уголовного преступления по статье «Реабилитация нацизма».

В настоящее время СК продолжает собирать доказательства по делу.