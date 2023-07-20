Зоозащитник из Рязани оскорбил память убитого под Киевом российского военного

Рязанского зоозащитника осудят из-за оскорбительного комментария про погибшего российского солдата.

35-летнего зоозащитника из Рязани подозревают в осквернении символов воинской славы России. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины стал его оскорбительный комментарий про погибшего в Гостомеле российского солдата. Об этом сообщает tg-канал «Осторожно, новости».

Комментарий увидели оперативники центра по противодействию экстремизма, провели экспертизу, которая показала, что слова зоозащитника «могут оскорблять память военного».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.