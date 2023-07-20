Ирина Петина сообщила, что 75 млн рублей получила по поручению Грекова для передачи другому лицу

Ирину Петину обвинили в получении взяток на сумму более 75 млн рублей.

Ирина Петина, будучи заместителем министра здравоохранения Рязанской области, а в последующем членом Совета Федерации в течение 2018-2020 годов получала деньги в качестве взяток. Деньги ей поступали за заключение госконтрактов с региональным минздравом на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд лечебных учреждений.

По информации «ВидСбоку», деньги Петиной передавали дважды – более 35 млн рублей и более 40 млн рублей.

Во время судебного заседания, где рассматривалась апелляционная жалоба на избрание меры пресечения, Петина сообщила, что дала следствию подробные показания по факту передачи денег «уполномоченному Грековым лицу по поручению самого Грекова». По мнению адвокатов бывшего сенатора, Ирина Петина не является взяткополучателем.

19 июля Рязанский областной суд не удовлетворил апелляцию Ирины Петиной на решение об избрании ей меры пресечения. Бывшая чиновница продолжит оставаться под стражей в СИЗО до 9 сентября включительно.