Контрольно-счетную палату Рязани может возглавить 33-летний Павел Панин

На должность руководителя КСП Рязани предложена кандидатура Павла Панина.

В четверг, 20 июля, на профильном комитете Рязанской городской Думы депутаты изучили рассмотрели кандидатуру Павла Панина на должность председателя контрольно-счетной палаты Рязани.

Павел Панин родился в 1990 году в Рязани. Трудовую деятельность начал в 2008 году, а спустя четыре года окончил Московский университет МВД РФ.

Работал заместителем руководителя – начальником отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и взаимодействия со СМИ УФАС по Рязанской области.

Решение по кандидатуре Панина на должность председателя КСП Рязани вынесут 27 июля.

15 июня сложил полномочия прежний руководитель, бывший вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, который возглавлял КСП с 2018 года.