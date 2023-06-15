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НовостиОбщество15 июня 2023 11:03

Сергей Филимонов досрочно покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Рязани

Депутаты гордумы поддержали его инициативу
Источник:kp.ru
Сергей Филимонов досрочно покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Рязани. Фото: КСП Рязани

Сергей Филимонов досрочно покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Рязани. Фото: КСП Рязани

Председатель Контрольно-счетной палаты Рязани Сергей Филимонов по собственному желанию покинул свой пост. В четверг, 15 июня, депутаты Рязанской гордумы на очередном заседании согласовали его досрочное снятие с должности.

Сергей Филимонов руководил Контрольно-счетной палатой с ноября 2018 года. Ранее был заместителем Председателя правительства Рязанской области (курировал вопросы внутренней политики).