Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 9:50

Временный пешеходный переход оборудовали на Первомайском проспекте в Рязани

А на улицу Павлова, пока ремонтируют теплосети, можно попасть только с улицы Семинарской
Источник:kp.ru
Временный пешеходный переход оборудовали на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: admrzn.ru

Временный пешеходный переход оборудовали на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: admrzn.ru

На время капремонта тепломагистрали на Первомайском проспекте в Рязани оборудовали временный пешеходный переход. Нанесли разметку, установили необходимые знаки и ограждения в районе пересечения с улице Павлова (у дома №30).

Пресс-служба горадминистрации добавила, что открыт заезд на улицу Павлова со стороны улицы Семинарской и одновременно перекрыт поворот с Первомайского проспекта.

Кроме того, как уже заметили рязанцы, разрешен левый поворот со стороны площади Ленина на улицу Маяковского.

Проезд по улице Павлова со стороны Семинарской открыли, а со стороны Первомайки - наоборот, закрыли.

Проезд по улице Павлова со стороны Семинарской открыли, а со стороны Первомайки - наоборот, закрыли.