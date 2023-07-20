Временный пешеходный переход оборудовали на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: admrzn.ru
На время капремонта тепломагистрали на Первомайском проспекте в Рязани оборудовали временный пешеходный переход. Нанесли разметку, установили необходимые знаки и ограждения в районе пересечения с улице Павлова (у дома №30).
Пресс-служба горадминистрации добавила, что открыт заезд на улицу Павлова со стороны улицы Семинарской и одновременно перекрыт поворот с Первомайского проспекта.
Кроме того, как уже заметили рязанцы, разрешен левый поворот со стороны площади Ленина на улицу Маяковского.
Проезд по улице Павлова со стороны Семинарской открыли, а со стороны Первомайки - наоборот, закрыли.