Первомайский проспект в Рязани снова перекроют в ночь на 15 июля

Участок капремонта вновь будет доступен только для общественного транспорта.

С 23:00 14 июля в Рязани начинается второй этап запланированных ремонтных работ на магистральных тепловых сетях, проходящих под Первомайским проспектом. В рамках второго этапа вскроют дорожное полотно под проспектом на отрезке между улицами Каширина и Пожалостина. Изменится схема организации дорожного движения. Двигаться по главной магистрали областного центра на указанном участке сможет только общественный транспорт.

От дома №17 до дома №25

На втором этапе асфальт на Первомайском проспекте вскроют от дома №17 (Дом общественных организаций) до дома №25 (военный госпиталь). Работы продляться до августа включительно. Первоначально администрация города обозначала дату окончания работ - 16 августа, но по опыту завершившегося первого этапа, можно сказать, что восстановить движение должны несколько раньше.

Схема организации движения от администрации Рязани.

Как администрация Рязани предлагает объезжать участок, указано на схеме (пути объезда - зеленым). В большем разрешении она доступна по ссылке. Желтым обозначены участки, где для повышения пропускной способности улиц будет действовать запрет парковки. Еще один важный момент: отрезок улицы Маяковского между улицами Кудрявцева и Краснорядской сделают двусторонним.

Ранее чиновники отмечали, что ремонт теплосетей здесь назрел довольно давно. При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет капитальный ремонт не проводился более 30 лет. Плохое техническое состояние сетей, связанное с их изношенностью, увеличивало возможность возникновения аварий и могло послужить причиной срыва теплоснабжения многоквартирных домов и зданий в центре Рязани.

Налево снова можно

Первый этап, который проводился с 9 июня по 11 июля на участке между домами №27-35 и №47-53 по Первомайскому проспекту, оставил после себя измененную схему организации дорожного движения. Далее поговорим об этом немного поподробнее.

13 июля исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов посетил Центр организации дорожного движения. В рамках рабочей встречи с представителями профильных структур как раз обсуждались дорожные нововведения.

- Работа светофоров изменяется в связи с тем, что на Первомайском проспекте будет постоянно действовать выделенная полоса для общественного транспорта. В конце июля на участках планируется нанесение соответствующей дорожной разметки, - прозвучало на совещании.

Кроме того, власти города планируют перераспределить поток автомобилей с Первомайского проспекта на улицу Вокзальную. Для этого поворот с Московского шоссе налево - на улицу Вокзальную - разрешен с двух полос. Напомним, что последние несколько лет поворачивать налево на этом перекрестке при движении в центр было запрещено!

Также теперь с двух полос разрешен поворот направо на улицу Вокзальную с Первомайского проспекта при движении от остановки общественного транспорта «Дом художника».

Многие водители по привычке едут прямо, из-за этого возникают заторы на Первомайском проспекте и Московском шоссе. Автомобилисты какое-то время будут привыкать к новой схеме. Хороша она или нет - покажет время.

Открытым остается вопрос: насколько адекватно в таком случае отрегулированы светофоры на перекрестке Первомайского проспекта с улицами Вокзальной и Типанова. Длительность фаз должна быть выстроена именно таким образом, чтобы ориентироваться на предоставления преимущества тем, кто выруливает на проспект со стороны вокзала Рязань-1.