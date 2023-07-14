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Общество14 июля 2023 14:57

Первомайский проспект в Рязани снова перекроют в ночь на 15 июля

Опубликована схема организации движения на время капремонта теплосетей
Источник:kp.ru
Участок капремонта вновь будет доступен только для общественного транспорта.

Участок капремонта вновь будет доступен только для общественного транспорта.

С 23:00 14 июля в Рязани начинается второй этап запланированных ремонтных работ на магистральных тепловых сетях, проходящих под Первомайским проспектом. В рамках второго этапа вскроют дорожное полотно под проспектом на отрезке между улицами Каширина и Пожалостина. Изменится схема организации дорожного движения. Двигаться по главной магистрали областного центра на указанном участке сможет только общественный транспорт.

От дома №17 до дома №25

На втором этапе асфальт на Первомайском проспекте вскроют от дома №17 (Дом общественных организаций) до дома №25 (военный госпиталь). Работы продляться до августа включительно. Первоначально администрация города обозначала дату окончания работ - 16 августа, но по опыту завершившегося первого этапа, можно сказать, что восстановить движение должны несколько раньше.

Схема организации движения от администрации Рязани.

Схема организации движения от администрации Рязани.

Как администрация Рязани предлагает объезжать участок, указано на схеме (пути объезда - зеленым). В большем разрешении она доступна по ссылке. Желтым обозначены участки, где для повышения пропускной способности улиц будет действовать запрет парковки. Еще один важный момент: отрезок улицы Маяковского между улицами Кудрявцева и Краснорядской сделают двусторонним.

Ранее чиновники отмечали, что ремонт теплосетей здесь назрел довольно давно. При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет капитальный ремонт не проводился более 30 лет. Плохое техническое состояние сетей, связанное с их изношенностью, увеличивало возможность возникновения аварий и могло послужить причиной срыва теплоснабжения многоквартирных домов и зданий в центре Рязани.

Налево снова можно

Первый этап, который проводился с 9 июня по 11 июля на участке между домами №27-35 и №47-53 по Первомайскому проспекту, оставил после себя измененную схему организации дорожного движения. Далее поговорим об этом немного поподробнее.

13 июля исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов посетил Центр организации дорожного движения. В рамках рабочей встречи с представителями профильных структур как раз обсуждались дорожные нововведения.

- Работа светофоров изменяется в связи с тем, что на Первомайском проспекте будет постоянно действовать выделенная полоса для общественного транспорта. В конце июля на участках планируется нанесение соответствующей дорожной разметки, - прозвучало на совещании.

Кроме того, власти города планируют перераспределить поток автомобилей с Первомайского проспекта на улицу Вокзальную. Для этого поворот с Московского шоссе налево - на улицу Вокзальную - разрешен с двух полос. Напомним, что последние несколько лет поворачивать налево на этом перекрестке при движении в центр было запрещено!

Также теперь с двух полос разрешен поворот направо на улицу Вокзальную с Первомайского проспекта при движении от остановки общественного транспорта «Дом художника».

Многие водители по привычке едут прямо, из-за этого возникают заторы на Первомайском проспекте и Московском шоссе. Автомобилисты какое-то время будут привыкать к новой схеме. Хороша она или нет - покажет время.

Открытым остается вопрос: насколько адекватно в таком случае отрегулированы светофоры на перекрестке Первомайского проспекта с улицами Вокзальной и Типанова. Длительность фаз должна быть выстроена именно таким образом, чтобы ориентироваться на предоставления преимущества тем, кто выруливает на проспект со стороны вокзала Рязань-1.

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