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НовостиПроисшествия20 июля 2023 6:50

Иностранцы устроили массовую драку с поножовщиной у ТЦ «Европа» в Рязани

Полиция задержала всех участников массовой драки у ТЦ «Европа» в Рязани
Источник:kp.ru
Полиция задержала всех участников массовой драки у ТЦ «Европа» в Рязани.

Полиция задержала всех участников массовой драки у ТЦ «Европа» в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рязанском УМВД прокомментировали массовую драку с использованием ножа и пневматического пистолета у торгового центра «Европа» на улице Советской Армии.

«На место происшествия выезжали сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по Рязанской области. Полицейские пресекли конфликт, в котором применялись пневматический пистолет и нож, и задержали шестерых граждан иностранного государства. Двоим из них понадобилась медицинская помощь в связи с полученными в ходе инцидента незначительными телесными повреждениями», - говорится в сообщении ведомства (имена пострадавших и повреждения).

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Пока в отношении двух человек составлены административные протоколы. Двое приезжих нарушили правила въезда в Россию.

«Проверка продолжается. Всех виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности», - заверили в полиции.