Массовая драка с поножовщиной произошла у ТЦ «Европа» в Рязани

Несколько человек пострадали в массовой драке с поножовщиной у ТЦ «Европа в Рязани 19 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 19 июля у ТЦ «Европа» (улица Советской Армии, 9а) произошла массовая потасовка. В результате происшествия травмы, в том числе – ножевые раны получили несколько человек, сообщает YA62 со ссылкой на экстренные службы, указав имена пострадавших:

- 23-летний Дансербер — контузия левого глаза и резаная рана шеи. Доставлен в ОКБ имени Н. А. Семашко;

- 24-летняя Хамира — сотрясение головного мозга. Женщина находится на пятой-шестой неделе беременности. Доставлена в ОКБ;

- 30-летний Багур — сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы и закрытая травма живота. Доставлен в ОКБ.

Официальных комментариев правоохранительных органов к настоящему времени не поступало, подробности уточняются.

Позже полиция задержала всех приезжих иностранцев (читать подробнее).