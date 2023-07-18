Разыскиваются очевидцы ДТП, где под колесами маршрутки №47 погиб мужчина

Управление УМВД России ищет свидетелей смертельного ДТП в Рязани.

Полиция ищет свидетелей ДТП, случившегося в ночь на 13 июля в Рязани.

По информации УМВД, на улице Центральной в Дягилеве маршрутка №47 (автобус ПАЗ) переехала лежащего мужчину. От полученных травм он скончался. Личность погибшего до сих пор установить не удалось (как был одет пешеход).

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.