Личность рязанца, задавленного насмерть маршруткой №47, до сих пор не установили.

Полиция не может установить личность мужчины, которого в ночь на 13 июля переехал автобус ПАЗ (маршрутка №47).

По информации регионального УМВД, 57-летний рязанец за рулем автобуса переехал мужчину, лежащего на дороге. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Приметы погибшего: на вид 50 лет, плотного телосложения. Темные короткие волосы с залысиной.

Был одет: джинсовая куртка, черные спортивные штаны, серая майка, серые кроссовки.