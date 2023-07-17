Более 13 млн рублей убытков принесла работа хлебозавода №3 Рязани

Елена Буданова заявила о модернизации производства на хлебозаводе №3.

Рязанский хлебозавод №3, весной 2023 года преобразованный в АО «Хлебозавод №3 города Рязани» отчитался об очередных убытках.

Руководитель предприятия Елена Буданова сообщила депутатам Рязанской городской Думы, что финансовый результат за 2022 года – это убыток в размере 13,4 млн рублей.

«В этом году мы модернизируем производство, пересматриваем формат собственной торговой сети, расширяем ассортимент продукции в федеральных и региональных сетях и наращиваем реализацию хлебобулочных изделий. Эти меры позволят увеличить доходы предприятия», - отметила Буданова.

В феврале 2023 года стало известно, что аудиторы КСП Рязани проверили финансово-хозяйственную деятельность хлебозавода №3 и обнаружили многочисленные нарушения. В том числе – неэффективное расходование денег.

Ранее о финансовых показателях своих предприятий рассказали руководители муниципальных «Водоканала» и РГРЭС (читать подробнее).