«Водоканал» и РГРЭС рассказали о прибыли за 2022 год

«Водоканал» и РГРЭС отчитались перед депутатами Рязанской городской Думы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два муниципальных предприятия Рязани – «Водоканал» и РГРЭС (Рязанские городские распределительные электрические сети) – рассказали городским депутатам о своей работе в 2022 году.

Как сообщил директор РГРЭС Дмитрий Чернуха, прибыль организации за 2022 год составила более 96 млн рублей. Годовой объем поступления электроэнергии в сеть за прошлый год составил более 1 159 млн кВт час.

Когда у руководителя предприятия поинтересовались, что делается в МУПе для бесперебойной и безаварийной работы электросетей, то Чернуха сообщил о разработанном плане «по развитию и модернизации инфраструктуры для повышения надежности сетей и энергоэффективности» (цитата из релиза Рязанской городской Думы).

Что касается «Водоканала», то их прибыль за 2022 года составила более 120 млн рублей. Руководитель предприятия Олег Штефан сообщил, что для улучшения качества воды, которая доходит до потребителя, необходимо проводить «комплексную замену существующего оборудования на водопроводных и канализационных станциях, развивать артезианское водоснабжение и систему обезжелезивания».