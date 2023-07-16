«Женитьба на разведенной - прелюбодеяние, но…» Рязанский митрополит пояснил, как расценивать женитьбу на разведенной женщине

Рязанский митрополит Марк рассказал, является ли прелюбодеянием женитьба на разведенной женщине.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк пояснил, как расценивать женитьбу на разведенной женщине с ребенком, отвечая на вопрос радиослушателя, является ли это прелюбодеянием.

«Если - да, то как быть этим людями, неужели они такие неполноценные?» - спросил слушатель радио «Логос-Рязань».

- Если следовать Евангелию, то, безусловно, женитьба на разведенной является прелюбодеянием. О чем нам говорит Господь, в Евангелии мы это читаем. Конечно, все в жизни запутано, все в жизни сложно... Но, конечно же, лучше, правильнее, когда человек жениться на девушке, и это союз - один и навсегда. Желательно.

По словам владыки, все остальное является «в каком-то смысле ущербным», но церковь снисходит ко всему этому и благословляет, и даже венчание допускает.

- Никого мы не можем считать людьми неполноценными, особо грешными - все мы грешные. Нужно иметь любовь, милосердие и сострадание, - отметил Марк.

Ранее рязанский владыка призвал не верить снам, так как они не имеют никакого отношения к духовному миру. «Если сон от Бога, он может его и повторить» (читать подробнее).