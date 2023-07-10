«Если сон от Бога, он может его и повторить». Рязанский владыка призвал не верить сновидениям

Митрополит Марк рассказал об отношении православных к сновидениям.

Снам не нужно верить, они не имеют никакого отношения к духовному миру. Об этом сказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске «Слово архипастыря».

«На основании примеров священного писания у нас тоже порой возникает соблазн верить снам. И вот люди начинают говорить: «А видел во сне то, а я видел это». И начинают строить из этого планы, делать из этого далеко идущие заключения. А можно ли верить снам? А нужно ли верить снам?»

По словам владыки, православная традиция содержит категорический запрет на веру и доверие снам. При этом сны могут быть и от Бога, и от лукавого - сны, которые соблазняют людей, вводят их в искушение.

«Если же сон пришел от Бога, то Господь может этот сон повторить. В житиях святых множество примеров, когда тот или иной подвижник сначала не поверил какому-то явлению во сне, и оно пришло ему во сне еще раз, другой, третий... И только после неоднократного явления человек воспринял тот или иной сигнал. Не нужно верить снам, они часто содержат отрывки, детали земных наших впечатлений и переживаний, и не имеют никакого отношения к духовному миру. Лучше не верить снам, чтобы не впасть в искушение», - подчеркнул владыка.