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НовостиОбщество12 июля 2023 10:39

Центр социального развития создадут в Рязанской области

В Рязанской области появится Центр социального развития
Источник:kp.ru
В Рязанской области планируют создать Центр социального развития.

В Рязанской области планируют создать Центр социального развития.

В Рязани создадут Центр социального развития. Об этом стало известно 11 июля во время заседания Совета по делам инвалидов, на котором присутствовал губернатор Павел Малков.

Отмечается, что в Центр социального развития преобразуется действующий Центр социальной реабилитации инвалидов. Полномочия нового Центра собираются существенно расширить, в том числе по координации структур, входящих в систему ранней помощи, а также межведомственной информационной системы по услугам в этой сфере.

За шесть месяцев 2023 года в Рязанской области назначили 1297 пенсий по инвалидности, 915 из которых - страховые, 382 – социальные (читать подробнее).