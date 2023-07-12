Центр социального развития создадут в Рязанской области

В Рязанской области планируют создать Центр социального развития.

В Рязани создадут Центр социального развития. Об этом стало известно 11 июля во время заседания Совета по делам инвалидов, на котором присутствовал губернатор Павел Малков.

Отмечается, что в Центр социального развития преобразуется действующий Центр социальной реабилитации инвалидов. Полномочия нового Центра собираются существенно расширить, в том числе по координации структур, входящих в систему ранней помощи, а также межведомственной информационной системы по услугам в этой сфере.

За шесть месяцев 2023 года в Рязанской области назначили 1297 пенсий по инвалидности, 915 из которых - страховые, 382 – социальные (читать подробнее).