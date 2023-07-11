Более 1200 пенсий по инвалидности назначили в Рязанской области за полгода

В Рязанской области проактивно назначили более 1,2 тысяч пенсий по инвалидности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За шесть месяцев 2023 года в Рязанской области назначили 1297 пенсий по инвалидности, 915 из которых - страховые, 382 - социальные. Такие цифры привело отделение Социального фонда России по региону.

Отмечается, что все выплаты соцфонд оформлял без подачи заявления, только на основе сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов.

«Информация об установленной инвалидности направляется органами медико-социальной экспертизы в реестр инвалидов, после чего отделение социального фонда в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуг», либо по почте направляется уведомление о назначенной выплате», - говорится в сообщении.