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НовостиПолитика10 июля 2023 13:43

Рязанец с позывным «Псих» изобрел гранату для БПЛА себестоимостью в 100 рублей

Рязанский тяжелоатлет с позывным «Псих» изобрел гранату «ахматка» для сброса с беспилотника
Источник:kp.ru
Тяжелоатлет из Рязани изобрел гранату, которая применяется на всем фронте в зоне СВО.

Тяжелоатлет из Рязани изобрел гранату, которая применяется на всем фронте в зоне СВО.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спортсмен-тяжелоатлет, боец из Рязани с позывным «Псих», находящийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) изобрел гранату для сброса с беспилотника. Себестоимость боеприпаса – 100 рублей, сообщает Ura.ru.

По словам самого «Психа», разработал он гранату в школе аэроразведки «Ахмат». Ее так и назвали – «ахматка».

«Внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью пластиковый и напечатан на 3D-принтере», - сказал воин, объясняя максимальную себестоимость гранаты всего в сто рублей.

В настоящее время разработка рязанца разошлась по всему фронту СВО.