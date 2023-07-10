Участники СВО из Рязани пожаловались на работу медучреждений ВДВ и военкоматов

Участники СВО пожаловались главе рязанского следкома на работу военкоматов.

Участники СВО – добровольцы и мобилизованные, пожаловались на работу рязанских военкоматов и медицинских учреждений в системе ВДВ. Об этом сообщил СУ СК России по Рязанской области после встречи руководителя ведомства Владимира Никешкина с бойцами, проходящими реабилитацию в санатории «Сосновый бор».

Всего на личный прием обратились 12 человек. Многие вопросы касались порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий, мер социальной поддержки участников СВО и их семей, получения выплат в связи с ранением, субсидий на ИЖЛ (индивидуальное жилищное строительство), погашения кредита погибшего сына-участника СВО, а также увековечивания памяти героев, погибших при выполнении специальных задач на территории Украины.