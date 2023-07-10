Еще два магазина сети «Куриный дом» закрылись в Рязани

Магазин «Куриный дом» на улице Дзержинского, 12 торжественно открыли в апреле 2018 года. В июле 2023 года торговая точка закрылась.

В Рязани закрылись еще два магазина известной торговой сети «Куриный дом». Речь идет о магазинах на улицах Дзержинского и Гагарина. На дверях заведений нет никаких объявлений, они просто закрыты.

В начале июля закрылся магазин на Первомайском проспекте. В объявлении указывалось, что ближайшие магазины сети «Куриный дом» расположены как раз на улице Дзержинского и на улице Гагарина. Спустя неделю закрылись и они.

Официальный сайт «Куриного дома» не работает, в социальных сетях обновлений нет, а телефон горячей линии «8 800…» - отключен.

В марте 2023 года Арбитражный суд Рязанской области взыскал с ООО «Доркинг» (торговая сеть «Куриный дом») задолженность в размере 18 879 рублей в пользу отдела вневедомственной охраны – рязанской Росгвардии за централизованную охрану с декабря 2022 года по февраль 2023 года.

В картотеке судов разных регионов огромное количество дел на внушительные суммы, где ответчиком выступает ООО «Доркинг». Как правило, суть претензий – долги за аренду и субаренду.