Закрылся магазин «Куриный дом» в центре Рязани

Почему закрылся «Куриный дом» в Рязани, неизвестно.

В центре Рязани закрылся магазин известной торговой сети «Куриный дом». Речь идет о магазине на Первомайском проспекте. На дверях объявление:

«Магазин закрыт. Ближайшие магазины сети «Куриный дом» расположены по адресам:

- улица Дзержинского, 12;

- улица Гагарина, 78».

О проблемах в «Курином доме» в последние месяцы говорят часто, но официально о причинах владельцы сети не сообщают.

Магазин пользовался популярностью у рязанцев.

В феврале 2022 года в торговой сети «Куриный дом» в Рязани практически закончились все куры. Такая ситуация минимум в двух точках – на Первомайском проспекте и улице Дзержинского. Продавцы говорили, что на складах пусто (читать подробнее).