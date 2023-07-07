Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июля 2023 12:31

Трех судей назначили в Рязанской области без ограничения срока полномочий

Мировыми судьями стали Галина Смирнова, Кирилл Лендел, Юлия Жихарева
Источник:kp.ru

О назначении трех мировых судей сообщила объединенная пресс-служба судов Рязанской области. Решения приняла Рязанская областная Дума еще на заседании 28 июня. Изданы соответствующие постановления.

Мировыми судьями стали:

- Галина Владимировна Смирнова, судебный участок №25 судебного района Сасовского районного суда;

- Кирилл Евгеньевич Лендел (бывший следователь СК), судебный участок № 69 судебного района Рязанского районного суда;

- Юлия Валерьевна Жихарева, судебный участок № 65 судебного района Кораблинского районного суда.

Все трое назначены без ограничения срока полномочий.