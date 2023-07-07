Экс-следователь СК Кирилл Лендел стал судьей без ограничения срока полномочий

Бывший следователь СК Кирилл Лендел стал мировым судьей в Рязанском районе без ограничения срока полномочий.

Бывший следователь, руководитель отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Кирилл Лендел стал мировым судьей без ограничения срока полномочий. Соответствующее постановление Рязанской областной Думы опубликовано 5 июля.

В июле 2020 года Кирилла Лендела назначили на должность мирового судьи судебного участка № 69 судебного района Рязанского районного суда на трехлетний срок.

В мае 2021 он получил рекомендацию на должность судьи Железнодорожного районного суда Рязани, но так и остался мировым судьей.

Кирилл Лендел начал службу в следственных органах СУ СК России по Рязанской области в 2009 году. Работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем руководителя Железнодорожного МСО Рязани.

В августе 2019 года Лендел возглавил отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет).