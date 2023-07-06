Первый этап ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте завершен

Скоро движение по Первомайскому проспекту между улицами Типанова и Вокзальной восстановят.

Первый этап капитального ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в Рязани завершен. Об этом заявил заместитель главы администрации города Михаил Ромодин.

«В настоящее время восстанавливается благоустройство и асфальтобетонное покрытие. Движение на этом участке – от улицы Вокзальной до улицы Типанова – будет открыто в ночь с 15 на 16 июля», - сказал он в опубликованном ранее видео.

Впрочем, публикация в соцсетях потом исчезла, поэтому информация по срокам, возможно, изменится (в сторону их сокращения).

Как бы то ни было, вслед за нынешним ремонтом на Первомайском проспекте сразу начнется следующий — между улицами Каширина и Павлова. Причем перекрыть для всего транспорта, кроме общественного, планируется участок между улицами Каширина и Пожалостина. Исходя из информации на сайте госзакупок, работы пройдут с 17 июля по 16 августа.