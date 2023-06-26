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НовостиОбщество26 июня 2023 8:35

Ремонт еще трех участков теплосетей в Рязани заказало РМПТС

Это, в том числе, второй этап работ на Первомайском проспекте
Источник:kp.ru
Работами в районе площади Победы замена тепломагистралей в центре Рязани не ограничится.

Работами в районе площади Победы замена тепломагистралей в центре Рязани не ограничится.

26 июня МУП «РМПТС» разместило еще три закупки на капитальный ремонт магистральных трубопроводов в Рязани. Это участки теплосетей на Первомайском проспекте, улице Чкалова и проезде Яблочкова.

Капремонт на Первомайском проспекте, между домами 25 и 21/24, планируется провести за сумму не более 27,6 млн рублей. Обозначенный в документации срок строительно-монтажных работ: с 17 июля по 16 августа. Аналогичные даты ранее озвучивала горадминистрация. На отрезке Первомайского проспекта между улицами Каширина и Пожалостина на время капремонта будет разрешено только движение только общественного транспорта.

Схема второго этапа капремонта теплосетей на Первомайском проспекте.

Схема второго этапа капремонта теплосетей на Первомайском проспекте.

За 11,6 млн планируется заменить тепломагистраль на улице Чкалова. Работы пройдут с 17 июля по 31 августа в районе домов №2 и №4, и, судя по приложенной схеме, проезжую часть тоже придется вскрывать.

Чертеж, приложенных к закупке по улице Чкалова.

Чертеж, приложенных к закупке по улице Чкалова.

На проезде Яблочкова, исходя из стоимости (34 млн рублей), работы будут масштабнее, но каких-то серьезных перекрытий движения они, похоже, не сулят.

Схема работ на проезде Яблочкова.

Схема работ на проезде Яблочкова.