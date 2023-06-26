Ремонт еще трех участков теплосетей в Рязани заказало РМПТС

Работами в районе площади Победы замена тепломагистралей в центре Рязани не ограничится.

26 июня МУП «РМПТС» разместило еще три закупки на капитальный ремонт магистральных трубопроводов в Рязани. Это участки теплосетей на Первомайском проспекте, улице Чкалова и проезде Яблочкова.

Капремонт на Первомайском проспекте, между домами 25 и 21/24, планируется провести за сумму не более 27,6 млн рублей. Обозначенный в документации срок строительно-монтажных работ: с 17 июля по 16 августа. Аналогичные даты ранее озвучивала горадминистрация. На отрезке Первомайского проспекта между улицами Каширина и Пожалостина на время капремонта будет разрешено только движение только общественного транспорта.

Схема второго этапа капремонта теплосетей на Первомайском проспекте.

За 11,6 млн планируется заменить тепломагистраль на улице Чкалова. Работы пройдут с 17 июля по 31 августа в районе домов №2 и №4, и, судя по приложенной схеме, проезжую часть тоже придется вскрывать.

Чертеж, приложенных к закупке по улице Чкалова.

На проезде Яблочкова, исходя из стоимости (34 млн рублей), работы будут масштабнее, но каких-то серьезных перекрытий движения они, похоже, не сулят.