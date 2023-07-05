Массовое ДТП с маршруткой и автобусом произошло 5 июля в Рязани.

5 июля, примерно в 16:40 в Рязани столкнулись маршрутка №58, автобус №50 и легковой автомобиль Toyota. Фотографии с места массового ДТП «КП-Рязань» сообщил очевидец аварии.

По предварительным данным, маршрутка на скорости влетела в автобус, а легковой автомобиль в маршрутку.

На остановке «Таможня» произошло массовое ДТП с участием маршрутки и автобуса.

В результате дорожного происшествия несколько пассажиров автобуса и маршрутки получили повреждения. Некоторые выходили прихрамывая.

Несколько человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой и автобусом на "Таможне".

Официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.

Днем 5 июля произошло еще одно массовое ДТП под Рязанью, но уже с участием двух фур (читать подробнее с фото).