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НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:47

Массовое ДТП с двумя фурами произошла 5 июля под Рязанью

В Рязанском районе произошло массовое ДТП с участием двух фур
Источник:kp.ru
В Рязанском районе произошла массовая авария.

В Рязанском районе произошла массовая авария.

Днем 5 июля в Рязанском районе произошло массовое ДТП с участием двух фур. Об этом «КП-Рязань» сообщил очевидец.

Все произошло примерно в 200 метрах от поворота на Денежникова в сторону Пронска, у путепровода.

По предварительным данным, столкнулись две фуры. В результате столкновения большегрузов, повреждения получили еще несколько легковых автомобилей.

Официальной информации к данному времени не поступало, сведений о пострадавших нет.

Подробности ДТП уточняются.