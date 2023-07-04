Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 10:31

Все 20 троллейбусов из Санкт-Петербурга поступят в Рязань до октября

Первую партию ожидают уже в ближайшее время
Источник:kp.ru
20 троллейбусов из Санкт-Петербурга будут поступать в Рязани партиями.

20 троллейбусов из Санкт-Петербурга будут поступать в Рязани партиями.

Все 20 побывавших в эксплуатации троллейбусов из Санкт-Петербурга поступят в Рязань до октября. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов в ходе заседания областного правительства 4 июля.

Он отметил, что техника еще находится на линии в северной столице, поэтому в Рязань ее будут передавать партиями — в процессе замены на новую.

«По возрасту они (троллейбусы) могут быть и десятилетние, но обязательно практически все после капитального ремонта», - прокомментировал Бранов состояние подержанной техники.