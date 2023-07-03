Памятник педагогу установят в центре Рязани ко Дню учителя

В Рязани презентовали проект «Педагогического сквера». Фото: издательство «Пресса».

Ко Дню учителя, к 5 октября, в Рязани откроют памятник педагогу. Установят его в сквере на улице Ленина. Сам сквер назовут Педагогическим.

«Затем сделаем проект на весь сквер и здание управления образования и молодежной политики. К с1 сентября 2024 года мы покажем законченную концепцию вживую. Тут будет новое место для отдыха горожан», - цитирует губернатора Павла Малкова «Пресса».

Проект памятника за авторством скульптора Олега Седова выглядит в виде груды книг. Сверху сидит пеликан – символ педагогики, а снизу по книгам карабкаются птенцы. Чуть поодаль за птенцами-«учениками» наблюдает учительница.

Пообещали власти преобразить и сам сквер. Там устроят новую тропиночную сеть, сделают подсветку.