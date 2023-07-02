Прошли обыски в частном музее боевой славы в Рязанской области

Прошли обыски в частном военном музее в Рязанской области. Фото: Евгений Сикирицкий.

В частном музее боевой славы «Железные Витязи» в Рязанской области прошли обыски. Об этом сообщил основатель и хранитель музея Евгений Сикирицкий. По его словам, «восемь серьезных мужчин с папкой» предложили ему добровольно выдать оружие и боеприпасы.

«Не было чем их порадовать, поэтому сотрудники принялись искать сами. Работали очень качественно, аккуратно, и сами все ставили обратно. Даже в жилом доме провели обыск», - сказал Сикирицкий.

Хранитель музея особо заметил, что копий акта о проведенном обыске ему не дали.

Частный музей боевой славы расположен в селе Погост Касимовского района. Экспозиция посвящена боевым действиям во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

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