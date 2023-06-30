Силовики УФСБ и УМВД проводят обыски в РГРЭС

В Рязани силовики приехали с обысками в РГРЭС на улице Радищева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятничным утром 30 июня оперативники УФСБ и управления экономической безопасности УМВД появились в офисе МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС). О появлении силовиков сообщает рязанская «Новая».

По информации издания, в помещениях МУПа проходят обыски, в том числе – в кабинете директора предприятия Дмитрия Чернухи.

Официально правоохранительные органы данную информацию не комментировали.

Дмитрий Чернуха работал в РГРЭС в должности замдиректора по общим вопросам с декабря 2022 года, а в июне 2023 года стал директором.

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